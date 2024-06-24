ЕС пригрозил Apple миллиардным штрафом из-за отсутствия конкуренции в App Store

Европейская комиссия 24 июня опубликовала предварительное заключение антимонопольного расследования в отношении Apple, где указала, что магазин приложений App Store нарушает законодательство ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Еврокомиссии.

Расследование исполнительного органа ЕС определило, что правила App Store нарушают Акт о цифровых рынках Евросоюза (DMA) – законодательство, которое вступило в силу в мае 2023 года и регулирует цифровую экономику.

ЕС утверждает, что условия магазина приложений Apple "препятствуют разработчикам приложений свободно направлять потребителей к альтернативным каналам для получения предложений и контента".

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В дополнение Еврокомиссия открыла против Apple новую процедуру нарушения из-за беспокойства, что ее новые договорные требования к сторонним разработчикам приложений и магазинам приложений "не обеспечивают эффективного соблюдения обязательств Apple по DMA".

Теперь Apple может получить доступ к материалам расследования Еврокомиссии и отреагировать на его результаты. Если позиция ЕС подтвердится, исполнительный орган примет "решение о несоответствии" до конца марта 2025 года.

Это может повлечь за собой штрафы в размере до 10% от общего мирового оборота компании, а в случае повторного нарушения – до 20%. Apple также грозят ежедневные штрафы в размере до 5% от ее среднедневного мирового оборота, если будет установлено, что она не соблюдает требования DMA.

Предварительное заключение в отношении App Store стало первым случаем, когда Еврокомиссия выдвинула официальное обвинение против технологической компании согласно новым правилам Акта о цифровых рынках ЕС.

Предварительные расследования также ведутся против Alphabet (материнская компания Google), Amazon, ByteDance (владелец TikTok), Meta (которой принадлежат, в частности, Facebook и Instagram) и Microsoft.

В марте Еврокомиссия наложила на Apple рекордный штраф в 1,8 млрд евро после того, как признала компанию виновной в антиконкурентных практиках на рынке потоковой музыки. Американская компания сейчас оспаривает штраф.