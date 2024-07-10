Почему против экс-премьера Польши хотят открыть дело и какие это будет иметь последствия

Бывший глава правительства Польши и вероятный кандидат в президенты от оппозиционной партии "Право и справедливость" Матеуш Моравецкий – в шаге от открытия в отношении него уголовного дела.

Действующей власти, инициирующей такое дело, надо иметь действительно неоспоримые аргументы, чтобы не нарваться на обвинения в политических преследованиях.

О деле, которое могут открыть против Моравецкого, и его последствиях, читайте в статье эксперта-международника Станислава Желиховского Дело против экс-премьера: что стоит за преследованием ключевого оппозиционного политика Польши. Далее – краткое ее изложение.

Обвинения в отношении бывшего главы польского правительства касаются событий 2020 года. Это был год, когда на фоне пандемии COVID-19 в Польше должны были состояться выборы президента.

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Выборы планировались на май – однако это было время активизации вируса. Соответственно, перед польским правительством стояла дилемма: либо перенести дату голосования на более безопасное время, либо найти другие пути, чтобы обеспечить голосование.

Однако вариант с переносом выборов казался невыгодным для партии власти "Право и справедливость", потому что ситуация в экономике постепенно ухудшалась.

А соответственно, существовал риск обвала рейтинга действующего президента Анджея Дуды.

Именно поэтому в правительстве приняли решение разрешить гражданам Польши осуществить право выбора дистанционно – путем отправки своего голоса по почте.

В связи с этим правительство, которое тогда возглавлял премьер-министр Матеуш Моравецкий, обязало "Польскую почту" принять меры, направленные на подготовку президентских выборов путем отправки корреспонденции, а фабрику по производству ценных бумаг – непосредственно напечатать соответствующее количество избирательных карточек, инструкции по их использованию и соответствующие формы деклараций.

Важный момент: это решение было принято правительством без согласования с Сеймом. Именно поэтому с самого начала существовали сомнения в законности этих распоряжений.

В апреле 2020 года тогдашний уполномоченный по правам человека Адам Боднар обжаловал в административном суде "почтовое" решение премьер-министра Моравецкого.

Боднар подчеркнул, что на этом основании "Польская почта" обратилась к местным властям с просьбой предоставить ей списки избирателей. Однако, по его словам, такое распоряжение премьера грубо нарушило законодательство и негативно повлияло на права граждан.

А в придачу возникли трудности и с выполнением решения.

Как следствие, выборы в корреспондентском порядке, намеченные на 10 мая 2020 года, в итоге не состоялись. Они состоялись чуть позже.

После смены в конце 2023 года правительства и возвращения к власти Дональда Туска стало понятно, что Матеуш Моравецкий окажется среди подозреваемых.

В конце июня Воеводский административный суд постановил, что решение Матеуша Моравецкого нарушает конституцию, закон о Совете министров и Избирательный кодекс. Это решение подтвердил Высший административный суд Польши.

Моравецкий назвал решение Высшего административного суда "полностью оторванным от тех времен и угроз, которая существовала".

Действующее польское правительство не ограничилось лишь событиями четырехлетней давности. Досталось Матеушу Моравецкому и за более свежие дела. В частности, относительно якобы давления на премьера Италии, чтобы та отказалась принять нового посла Польши в Риме Ришарда Шнепфа, назначенного правительством Дональда Туска.

Итак, вся эта ситуация, во-первых, может ударить по репутации Польши, которая с 1 января 2025 года перейдет к председательству в Совете ЕС, а, во-вторых, может выглядеть как расправа с политическими оппонентами со стороны уже нового правительства.

И это может стать проблемой для Польши.

Подробнее – в материале Станислава Желиховского Дело против экс-премьера: что стоит за преследованием ключевого оппозиционного политика Польши.