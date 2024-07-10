Зеленский повторил пожелание провести второй Саммит мира еще в этом году

Президент Владимир Зеленский заявил о желании провести второй Саммит мира еще в этом году и выразил надежду на поддержку США по этому вопросу.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом он заявил во время выступления в Институте Рейгана в Вашингтоне.

Он вспомнил о первом Саммите мира в Швейцарии, который посетило 101 государство и международная организация. В ответ, по его словам, Путин провел собственный саммит – с Ким Чен Ыном в Пхеньяне, чтобы получить больше артиллерии для войны против Украины.

"Мы должны реагировать на это твердо и можем организовать второй Саммит мира в этом году, опираясь на формулу мира, даже более мощный и решительный. И мы нуждаемся здесь в поддержке США", – заявил Зеленский.

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Как сообщалось, Зеленский ожидает с июля "новую конкретику" ради мира по итогам первого учредительного Саммита мира, состоявшегося в Швейцарии 15-16 июня.

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