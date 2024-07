На акции в Берлине после ракетной атаки РФ запретили украинский язык, полиция объяснила решение

На акции протеста под российским посольством в Берлине в связи с ракетной атакой 8 июля полиция не позволила участникам выступать на украинском языке, а за несколько эпизодов нарушения организаторам грозит штраф.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написала на своей странице в X (Twitter) украинская инициатива "Вече Берлин", выступившая организатором собрания.

Украинские активисты в Берлине решили собрать акцию на вечер понедельника, после утреннего обстрела Россией украинских городов, в результате которого погибли десятки людей и более сотни пострадали, в том числе дети-пациенты больницы "Охматдет".

Позже они сообщили, что полиция запретила участникам, которые будут выходить к микрофону, выступать на украинском языке.

"Мы здесь для того, чтобы привлечь внимание к террористическому удару России по детской больнице в Киеве, чтобы демонстрировать и горевать вместе. Однако полиция Берлина запретила нам говорить на украинском, и это нас очень возмущает", – заявили они.

Впоследствии эксперт Сергей Сумленный, следивший за событиями, написал, что из-за того, что некоторые выступающие все же говорили на украинском языке, организаторов оштрафовали.

На странице инициативы позже отметили, что еще не получили штрафа и ожидают письменный ответ полиции. "Однако нам трудно понять, почему наш язык запрещен в то время, когда Россия ведет войну против нашей идентичности и языка", – написали организаторы.

Полиция Берлина объяснила свою позицию тем, что правоохранители обязаны не допустить, чтобы на мероприятиях звучали противозаконные призывы, и не успевали найти переводчика.

"Руководитель команды и лидер оргкомитета заблаговременно договорились, что речи будут на немецком и английском, потому что, к сожалению, за такое короткое время перед запланированной акцией не было возможности обеспечить перевод на украинский. Чтобы обеспечить мирный ход событий, отдельные выступления на украинском, конечно, позволили", – пояснили в пресс-службе, реагируя на огласку.

Представители немецкой общественности, которые возмутились ситуацией, выразили сомнение в том, что ограничение оправдано.

"Странно, почему у них нет наготове хотя бы одного переводчика. Во-вторых, нет причин ожидать каких-то антиконституционных призывов или чего-то подобного на демонстрации украинцев, и в-третьих – запрет говорить на украинском выглядит плохо", – отметил Сумленный.

No such legal ban in general, but police may introduce extra bans. The problem: 1) questionable why they don’t have at least one translator ready; 2) no reason to expect any anti-constitutional calls or similar at a Ukrainian demonstration; 3) ban on Ukrainian language stinks.