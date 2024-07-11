Главный соперник Орбана прибыл в Киев и почтил павших защитников Украины

Главный соперник премьер-министра Венгрии Петер Мадяр, лидер оппозиционной партии "Тиса", уже находится в Киеве и почтил павших защитников Украины у стены памяти на стенах Михайловского златоверхого монастыря.

Как сообщает "Европейская правда", первые фото из Киева он опубликовал в своем Facebook.

"В Киеве, у стены памяти десяткам тысяч украинцев, погибших в войне", – подписал он.

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Политик добавил, что начнет подробнее рассказывать о своей поездке через несколько часов.

Отметим, венгерский премьер Виктор Орбан во время своего визита в Киев избежал визита к стене памяти, несмотря на то, что это совсем недалеко от венгерского посольства.

Напомним, Петер Мадяр после массированной ракетной атаки РФ в понедельник осудил удар по "Охматдету", а затем объявил сбор гуманитарной помощи и медицинского оборудования и анонсировал свою поездку в Киев. Также он сообщил, что планирует встретиться с венгерской общиной на Закарпатье.

Орбан спустя более суток впервые прокомментировал удар России по детской больнице "Охматдет" в Киеве, но не выражал соболезнований погибшим и пострадавшим, а также избежал упоминаний, что виновником трагедии является Россия.