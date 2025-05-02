Reuters: в Бельгии планируют отдать миллиарды замороженных средств РФ – но не Украине

Бельгийская финансовая компания Euroclear планирует конфисковать и перераспределить около 3 миллиардов евро замороженных российских средств после того, как Москва захватила деньги инвесторов в России.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters со ссылкой на соответствующие документы и людей, знакомых с этим вопросом.

Деньги будут использованы для компенсации западным инвесторам после того, как Москва конфисковала наличные, хранившиеся в России в последние месяцы, заявили три осведомленных лица.

Euroclear перераспределит 3 млрд евро из пула в 10 млрд евро наличных, принадлежащих российским юридическим и физическим лицам, попавшим под санкции Европейского Союза после вторжения РФ в Украину в 2022 году, сообщили двое из этих лиц.

Этот шаг знаменует новый уровень давления со стороны Европы.

В прошлом Запад организовывал кредиты и выплаты Украине из процентов по замороженным российским активам, что российский лидер Владимир Путин назвал кражей.

Запланированная выплата Бельгии была вызвана распоряжением российского правительства о конфискации миллиардов у западных инвесторов в прошлом году. Euroclear подвергалась давлению со стороны международных инвесторов с требованием освободить деньги. Reuters не удалось установить, кто именно получит выгоду от выплаты.

По информации источников агентства, в марте Euroclear получила разрешение от Бельгии на осуществление выплат.

Euroclear сообщила клиентам о предстоящих выплатах в информационном документе от 1 апреля, который просмотрел Reuters.

"Мы получили разрешение от нашего компетентного органа разморозить суммы компенсации и предоставить их нашим участникам", – говорится в документе.

Reuters не удалось установить личность российских владельцев, чьи активы будут конфискованы.

Выплаты западным инвесторам не коснутся более 200 миллиардов евро резервов российского центрального банка, которые были заморожены в ЕС, заявили два источника.

Однако это уменьшит запасы российских активов, включающих наличные деньги, акции и облигации, которые почти полностью хранятся в Euroclear и дают блоку рычаги влияния на Москву. Некоторые надеялись, что замороженные российские активы можно будет использовать для восстановления Украины.

Западные инвесторы имеют в России активы на десятки миллиардов, от конфискованных заводов до наличных денег.

Решение Европы разморозить российские активы в Европе для инвесторов некоторые оценивают критически.

"Заарестовать российские активы и отдать их западным инвесторам было бы морально неприемлемо", – сказал Джейкоб Киркегард, эксперт по санкциям из вашингтонского аналитического центра Peterson Institute for International Economics.

Европейский Союз заморозил сотни миллиардов российских активов, включая резервы центрального банка, после вторжения России в Украину в феврале 2022 года, что стало беспрецедентным шагом и самым большим наказанием для России.

Euroclear владеет львиной долей санкционированных российских активов в Европе – более 180 миллиардов евро.

Возвращение этих денег важно для Москвы и стало причиной около 100 судебных исков против Euroclear, сказал один из собеседников. Reuters не удалось установить статус этих судебных дел.

В прошлом году Москва предупредила, что примет ответные меры, если ее замороженные активы будут конфискованы и использованы для Украины, и в начале этого года внесла изменения в законодательство, позволяющие ей это сделать.

Стоит отметить, что в ЕС длительное время ведутся дискуссии о конфискации замороженных активов РФ и передаче их Украине.

Однако крупные страны, такие как Франция, Германия, Италия, Испания, выступают против, поскольку опасаются, что, конфисковав средства, ЕС отпугнет международных инвесторов и потеряет свое самое большое преимущество в мирных переговорах.