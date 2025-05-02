Bloomberg: премьер Канады встретится с Трампом 6 мая

Первый визит канадского премьер-министра Марка Карни в США для встречи с американским президентом Дональдом Трампом готовится на вторник, 6 мая.

Об этом агентству Bloomberg сообщили информированные источники, пишет "Европейская правда".

По информации Bloomberg, детали встречи Карни и Трампа еще прорабатываются, поэтому о ней пока не объявляют официально.

Для обоих лидеров это будет первая встреча после того, как Либеральная партия премьер-министра Канады выиграла досрочные парламентские выборы 28 апреля, отчасти благодаря антитрамповской риторике.

Трамп намекнул на визит Карни на заседании своего Кабинета на этой неделе, когда сказал, что тот приедет в Вашингтон "в течение следующей недели или даже раньше".

Сам Карни после победы своей Либеральной партии на выборах заявил о жестком подходе к предстоящим переговорам с Дональдом Трампом.

Напомним, с момента переизбрания Дональда Трампа на пост президента США он неоднократно упоминал о том, что Канада станет "51-м американским штатом", что вызвало возмущение канадцев.

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