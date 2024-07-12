Новая структура НАТО по координации помощи Украине формально начала работу

Новая структура НАТО, которая будет координировать поставки оружия и тренировки украинских вооруженных сил из немецкого Висбадена, начала свою работу в пятницу.

Об этом сообщило агентство DPA, пишет "Европейская правда".

О формальном старте новой миссии агентству рассказали представители Альянса на полях саммита НАТО в Вашингтоне.

Однако на самом деле верховному главнокомандующему сил НАТО в Европе, вероятно, понадобится еще несколько месяцев, прежде чем он сформирует командование таким образом, чтобы оно могло взять на себя все запланированные задачи. К тому времени задачи по координации будут продолжать выполнять американские войска.

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В дополнение к штаб-квартире НАТО в Висбадене, у новой структуры будут также филиалы в Польше, Румынии и Словакии, а также группа в Монсе в Бельгии, где базируется главнокомандующий сил НАТО в Европе Кристофер Каволи.

Главы государств и правительств стран НАТО решили запустить миссию в среду на саммите в Вашингтоне. В НАТО объясняли, что новая структура по оказанию помощи и тренировки для Украины не заменяет Контактную группу по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн").

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