Зеленский не стал просить ракеты Taurus у нового канцлера Германии

Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос немецких журналистов о потребности ВСУ в ракетах Taurus, сказал, что Украина в диалоге с Германией имеет другой приоритет.

Об этом он заявил после заседания коалиции решительных в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

На пресс-конференции к украинскому лидеру обратился журналист немецкого агентства DPA и спросил о том, ожидает ли Украина, что новое правительство Германии предоставит ВСУ ракеты Taurus, о которых Киев неоднократно публично просил при предыдущем правительстве.

Владимир Зеленский, впрочем, избежал такой просьбы, и наоборот – подчеркнул, что приоритетом Украины в диалоге с Берлином являются другие поставки.

"Вы знаете, для нас актуален вопрос системы ПВО. Германия нам очень сильно помогла с системами Patriot, а также очень сильно помогла и помогает системами IRIS-T. Я не хотел бы сейчас говорить о количестве, но мы на это очень рассчитываем, знаем соответствующие сроки. Для нас – это важно", – ответил он.

Зеленский также отметил, что уверен в комплексной помощи правительства Германии.

"Германия будет с Украиной, и будет поддерживать пока не закончится война и даже после", – заявил он.

Заметим, что после этого Мерц отдельно дал комментарий немецким медиа, где прокомментировал вопрос Taurus и подтвердил засекречивание поставок оружия для Украины.

О политике нового правительства Германии, в том числе по оружию, читайте в статье: "Мерц и его команда: кто войдет в новое правительство Германии и что это значит для Украины"

Как сообщалось, в субботу в Киеве состоялась встреча лидеров коалиции решительных, на которой те объявили о планах резко усилить санкции против РФ в случае отказа от перемирия.