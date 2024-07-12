Польша обратилась в Еврокомиссию относительно поставки электроэнергии Украине со своих ТЭС

Польша обратилась в Еврокомиссию с предложением поставлять в Украину электроэнергию, произведенную из польского угля на польских ТЭС.

Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Тим Макфи, его цитирует издание Onet, пишет "Европейская правда".

О такой идее ранее заявил премьер-министр Дональд Туск во время визита президента Владимира Зеленского в Варшаву в понедельник. Польша готова это делать, если не будет платить за выбросы.

"Мы сейчас работаем над идеей, чтобы иметь возможность сжигать польский уголь, которого у нас сейчас много, чтобы не платить за его сжигание, то есть за выбросы, и отправлять электроэнергию, произведенную польскими электростанциями из польского угля за европейские деньги, через существующий энергомост в Украину", – сказал Туск.

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По его словам, это обеспечило бы дополнительный источник поставок электроэнергии для Украины, чьи электростанции являются мишенью российских ракетных атак.

По словам представителя Еврокомиссии в пятницу, польские власти попросили о встрече с комиссией, чтобы обсудить этот вопрос.

"Электроэнергия, произведенная электростанциями в ЕС и поставленная в Украину, подпадает под действие обычных правил схемы торговли выбросами ЕС: электростанции должны сдавать квоты и, соответственно, платить за эти выбросы", – подчеркнул Макфи.

Он добавил, что Еврокомиссия остается преданной поддержке энергетической системы Украины в течение следующей зимы, но он не хотел бы спекулировать относительно польской идеи, поскольку не знает деталей.

По словам представителя, Еврокомиссия сосредотачивается на увеличении мощностей для экспорта электроэнергии в Украину. Синхронизация электросетей ЕС и Украины состоялась сразу после того, как Россия начала свое полномасштабное вторжение в феврале 2022 года.

В пятницу издание Rzeczpospolita написало, что Еврокомиссия пока не поддержала идею Туска о сжигании польского угля для нужд Украины за европейские деньги.

На днях Молдова выразила готовность обеспечить поставки электроэнергии в Украину в рамках проекта "газ на электроэнергию".

В начале июля президент Словакии Петер Пеллегрини пообещал увеличить поставки электроэнергии в Украину.