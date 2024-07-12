Польша обратилась в Еврокомиссию относительно поставки электроэнергии Украине со своих ТЭС
Польша обратилась в Еврокомиссию с предложением поставлять в Украину электроэнергию, произведенную из польского угля на польских ТЭС.
Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Тим Макфи, его цитирует издание Onet, пишет "Европейская правда".
О такой идее ранее заявил премьер-министр Дональд Туск во время визита президента Владимира Зеленского в Варшаву в понедельник. Польша готова это делать, если не будет платить за выбросы.
"Мы сейчас работаем над идеей, чтобы иметь возможность сжигать польский уголь, которого у нас сейчас много, чтобы не платить за его сжигание, то есть за выбросы, и отправлять электроэнергию, произведенную польскими электростанциями из польского угля за европейские деньги, через существующий энергомост в Украину", – сказал Туск.
По его словам, это обеспечило бы дополнительный источник поставок электроэнергии для Украины, чьи электростанции являются мишенью российских ракетных атак.
По словам представителя Еврокомиссии в пятницу, польские власти попросили о встрече с комиссией, чтобы обсудить этот вопрос.
"Электроэнергия, произведенная электростанциями в ЕС и поставленная в Украину, подпадает под действие обычных правил схемы торговли выбросами ЕС: электростанции должны сдавать квоты и, соответственно, платить за эти выбросы", – подчеркнул Макфи.
Он добавил, что Еврокомиссия остается преданной поддержке энергетической системы Украины в течение следующей зимы, но он не хотел бы спекулировать относительно польской идеи, поскольку не знает деталей.
По словам представителя, Еврокомиссия сосредотачивается на увеличении мощностей для экспорта электроэнергии в Украину. Синхронизация электросетей ЕС и Украины состоялась сразу после того, как Россия начала свое полномасштабное вторжение в феврале 2022 года.
В пятницу издание Rzeczpospolita написало, что Еврокомиссия пока не поддержала идею Туска о сжигании польского угля для нужд Украины за европейские деньги.
На днях Молдова выразила готовность обеспечить поставки электроэнергии в Украину в рамках проекта "газ на электроэнергию".
В начале июля президент Словакии Петер Пеллегрини пообещал увеличить поставки электроэнергии в Украину.