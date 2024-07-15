Правительство Мелони хочет восстановить ядерную энергетику в Италии

Итальянское правительство во главе с премьером Джорджией Мелони планирует восстановить ядерную энергетику в Италии через 35 лет после закрытия последней атомной электростанции.

Об этом в интервью Financial Times рассказал министр окружающей среды и энергетической безопасности Джильберто Пикетто-Фратин, сообщает "Европейская правда".

По его словам, правительство хочет восстановить ядерную энергетику в Италии, чтобы уменьшить выбросы углекислого газа.

Министр рассказал, что Рим планирует ввести законодательство, которое позволит инвестировать в малые модульные ядерные реакторы, которые могут быть введены в эксплуатацию в течение 10 лет.

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К 2050 году на атомную энергетику должно приходиться не менее 11% общего потребления электроэнергии в стране, поскольку Италия стремится уменьшить свою зависимость от импортируемого ископаемого топлива, добавил Пикетто-Фратин.

"Чтобы иметь гарантию непрерывного снабжения чистой энергии, мы должны ввести квоту на ядерную энергию", – сказал министр.

Возобновляемые технологии, такие как солнечная и ветровая энергетика, "не могут обеспечить необходимую нам безопасность", утверждает он.

В мае стало известно, что Великобритания хочет построить новую крупную атомную электростанцию на острове Англси, что на севере Уэльса, и уже начала переговоры с международными энергетическими компаниями о строительстве станции.

Перед этим правительство Словакии одобрило план строительства еще одного ядерного реактора в стране, которая в значительной степени полагается на ядерную энергетику.