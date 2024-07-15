СМИ: Трамп попросил свою экс-соперницу Хейли посетить съезд Республиканской партии

Экс-президент США Дональд Трамп позвонил своей бывшей сопернице в борьбе за президентскую номинацию Никки Хейли и попросил ее посетить Национальный съезд Республиканской партии в Милуоки.

Об этом стало известно агентству Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

По данным агентства, Трамп звонил Хейли после того, как получил ранения в результате покушения, которое произошло на предвыборном мероприятии в Пенсильвании.

Собеседники агентства на условиях анонимности рассказали, что таким образом Трамп хотел попытаться объединить Республиканскую партию.

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Бывший президент пользуется всплеском благосклонности, чтобы обратиться с просьбами к людям, которые в противном случае могли бы отказаться, добавляет Bloomberg.

Источники рассказывают, что Хейли должна выступить на съезде во вторник.

На прошлой неделе она призвала своих делегатов поддержать Трампа и назвала съезд "временем для единства республиканцев".

В мае Хейли заявляла, что будет голосовать на президентских выборах за своего бывшего оппонента Дональда Трампа.

Ранее Axios сообщало, что Трамп активно рассматривает кандидатуру Хейли на должность вице-президента. Однако впоследствии Трамп опроверг эти сообщения.