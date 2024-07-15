ЗМІ: Трамп попросив свою екссуперницю відвідати з’їзд Республіканської партії

Експрезидент США Дональд Трамп зателефонував своїй колишній суперниці у боротьбі за президентську номінацію Ніккі Гейлі і попросив її відвідати Національний з'їзд Республіканської партії в Мілуокі.

Про це стало відомо агентству Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

За даними агентства, Трамп телефонував Гейлі після того, як отримав поранення внаслідок замаху, який стався на передвиборчому заході у Пенсильванії.

Співрозмовники агентства на умовах анонімності розповіли, що таким чином Трамп хотів спробувати об’єднати Республіканську партію.

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Колишній президент користується сплеском прихильності, щоб звернутися з проханнями до людей, які в іншому випадку могли б відмовитися, додає Bloomberg.

Джерела розповідають, що Гейлі має виступити на з'їзді у вівторок.

Минулого тижня вона закликала своїх делегатів підтримати Трампа і назвала з'їзд "часом для єдності республіканців".

Водночас помічники Гейлі раніше давали зрозуміти, що вона не буде присутня на з'їзді.

У травні Гейлі заявляла, що голосуватиме на президентських виборах за свого колишнього опонента Дональда Трампа.

Також видання Axios повідомляло, що Трамп активно розглядає кандидатуру Гейлі на посаду віцепрезидента. Однак згодом Трамп заперечив ці повідомлення.