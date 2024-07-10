Разведка Британии рассказала об активизации ударов Украины по Черноморскому флоту РФ

За последний год значительно возросла частота ударов Украины по Черноморскому флоту России и их эффективность.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании по российско-украинской войне, пишет "Европейская правда".

По данным из открытых источников, как говорится в обзоре, в период с февраля 2022 года по июнь 2024 года украинские силы повредили или уничтожили 26 судов ВМФ России, действовавших в Черноморском регионе. Удары были нанесены по всему северному региону Черного моря и в Азовском море.

Стоит отметить, что украинский Генштаб официально заявляет о 28 пораженных российских кораблей и катеров и одной подводной лодке.

Реклама:

Британская разведка констатировала, что за последний год возросла частота и уровень повреждений, нанесенных украинскими атаками в районе Крымского полуострова, причем почти две трети ударов приходится на этот период.

Напомним, в мае британская разведка оценила последствия поражения носителя российских "Калибров" в Севастополе.

В апреле британская разведка заявила, что после смены командующего Черноморский флот РФ стал наименее активен с начала войны.