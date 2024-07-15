МИД существенно расширил доступ к консульским услугам в 15 странах Европы

С 15 июля перечень зарубежных дипломатических учреждений Украины, которые осуществляют предоставление услуг с использованием Государственного реестра актов гражданского состояния граждан, увеличился почти вдвое и охватил 15 стран Европы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает МИД Украины.

В целом доступ к реестру дополнительно получили еще 24 учреждения в 20 странах.

Это посольства Украины в Австрии, Алжире, Бельгии, Великобритании, Армении, Испании, Марокко, Молдове, Нидерландах, Норвегии, ОАЭ, Румынии, Таджикистане, Туркменистане, Венгрии, Финляндии, Франции, Хорватии и Швеции, консульства в Эдинбурге, Бельцах, Дубае, Ниредьхазе и Брно.

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После этого доступ к реестру с 15 июля будут иметь в целом 48 учреждений в 31 стране Европы, Северной Америки, Азии и Океании, а также Африки и Ближнего Востока.

Доступ к Государственному реестру актов гражданского состояния означает, что граждане Украины смогут получить повторные свидетельства, выданные органами ГРАГС на территории Украины, в частности – о рождении, о смерти, об изменении имени, о браке, о расторжении брака.

Напомним, что весной МИД приостанавливал некоторые консульские услуги для мужчин за рубежом из-за принятия нового закона о мобилизации. Их возобновили с 18 мая.

Кроме того, в конце июня в столице Лихтенштейна Вадуце состоялась церемония открытия почетного консульства Украины.