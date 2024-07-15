Испания отправила в Украину новую партию помощи с 10 танками Leopard

Испания отправила в Украину новую партию военной помощи, в которую вошли в том числе десять обновленных танков Leopard 2A4.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в Министерстве обороны Испании.

Пакет включает 10 танков Leopard 2A4, различные экскаваторы и противотанковые ракеты.

Танки, которые получат ВСУ, перед тем прошли углубленный ремонт и техническое обслуживание на заводе Santa Bárbara Sistemas в Севилье и прошли испытания, во время которых проверяли их техническую исправность.

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Помощь в пути еще с конца прошлой недели, в субботу судно отправилось из Испании и перед следующими выходными должно прибыть в Польшу, откуда организуют дальнейшую перевозку в Украину.

"На всех этапах этого важного перемещения принимают надлежащие меры безопасности", – добавили в Минобороны.

С этой партией общее количество танков, которые Испания передала Украине, достигло 20.

Следующую партию планируют предоставить во второй половине 2024 года.

В июне неофициально сообщалось, что Испания передала Украине вторую партию зенитных ракет к системам противовоздушной обороны Patriot.

Напомним, Германия на прошлой неделе отчиталась об отправке Украине боеприпасов к Patriot и Leopard 1.