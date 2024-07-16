Байден о дальнейшем участии в выборах: Консультируюсь только с собой

Президент США Джо Байден в очередной раз дал понять, что не собирается прекращать участие в выборах 2024 года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом глава Белого дома сказал в интервью NBC News.

81-летний Байден назвал "справедливыми" замечания относительно своего возраста, но отметил, что он лишь на три года старше своего соперника Дональда Трампа.

"И во-вторых, моя острота ума чертовски хороша. За 3,5 года я сделал больше, чем любой президент за долгое, долгое время. Так что я готов, чтобы меня судили за это", – заявил он.

Реклама:

По его словам, избиратели-демократы выбрали его кандидатом во время праймериз.

"Я прислушиваюсь к ним", – добавил Байден.

На вопрос ведущего, с кем он консультируется, когда речь идет о таких вопросах, как участие в гонке или выход из нее, Байден ответил: "Со мной. Я делаю это уже давно".

Он также выразил уверенность, что не проиграет Трампу.

"Послушайте, мы знали, что это будет ожесточенная борьба с того момента, как он объявил о своем участии в выборах. Данные опросов показывают много разных вещей, но между нами нет большого разрыва. Это по сути гонка с равными шансами на победу", – добавил Байден.

По данным СМИ, отдельные крупные доноры Демократической партии США решили заморозить свои пожертвования на сумму около 90 миллионов долларов, пока Джо Байден отказывается снимать свою кандидатуру с президентских выборов.

Некоторые советники из окружения президента США обсуждают, как убедить его выйти из гонки. В то же время сам он отвергает спекуляции относительно собственного возраста и здоровья.

Сомнения о целесообразности баллотирования Байдена на второй срок начали нарастать после его теледебатов с Дональдом Трампом на CNN.