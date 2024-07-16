Украина предупредила Беларусь о последствиях из-за соглашений с оккупационными "властями" Крыма

Украина предупредила Беларусь о последствиях подписания соглашений с оккупационными "властями" Крыма, отметив, что это является демонстрацией признания российской оккупации украинского полуострова.

Об этом в Facebook написал заместитель министра иностранных дел Андрей Сибига, сообщает "Европейская правда".

По его словам, украинской стороне известно как минимум о семи договорах, подписанных регионами и городами Беларуси с оккупационными "органами власти" в Крыму.

Сибига сообщил, что в июне город Витебск и Витебская область заключили "соглашения" с оккупационными властями городов украинского Крыма – Симферополя и Феодосии, а также "советом министров" и "министерством культуры и туризма" Крыма и Сакским районом полуострова.

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Также был подписан протокол о намерениях по созданию свободной экономической зоны Витебск – ВОТ Крым.

"Все факты противоправных действий, которые представляют угрозу суверенитету и территориальной целостности Украины, четко фиксируются правоохранительными органами нашего государства. Проводится соответствующее расследование, по результатам которого причастные не останутся безнаказанными и будут привлечены к правовой ответственности", – подчеркнул Сибига.

Он отметил, что должностные лица, участвующие в подготовке и подписании таких "документов", станут предметом рассмотрения для применения санкционных ограничений партнерами Украины.

"Каждое преступное действие против Украинского государства и его территориальной целостности будет иметь последствия для субъектов, которые пренебрегают международным правом", – подчеркнул представитель МИД.

В прошлом году председатель исполнительного комитета Витебской области Беларуси Александр Субботин подписал соглашение о сотрудничестве с властями аннексированного Крыма, который официальный Минск признает территорией Украины.

"Крым де-факто – это российский Крым. После референдума и де-юре Крым стал российским", – говорил белорусский диктатор Александр Лукашенко в ноябре 2021 года, добавив, что имеет полное право на посещение Крыма.

В июле 2022-го, уже после начала полномасштабной войны РФ против Украины, Лукашенко заявил, что он де-факто и так признал образование "ЛНР" и "ДНР", а также аннексию Крыма Россией и в случае необходимости издаст соответствующий указ.