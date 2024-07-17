Швейцария открыла более 50 дел о нарушении санкций против РФ

Швейцария начала расследование более 50 случаев возможного нарушения санкций против России и уже нашла нарушения в 15 из них.

Как пишет "Европейская правда", об этом Reuters сообщил Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO).

В ведомстве отметили, что эффективное внедрение санкций является приоритетом правительства страны и что на сегодня открыли 56 производств по их нарушениям.

Из них около половины закрыли, а в 15 случаях назначили штрафы. Остальные остаются на стадии расследования, говорится в сообщении.

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В то же время SECO не назвал ни сектора, ни отдельные компании, в отношении которых ведется расследование.

В этом году Швейцария заявила, что создала группу специалистов для расследования и обеспечения соблюдения санкций, введенных Берном после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Недавно Федеральный департамент экономики, образования и исследований Швейцарии (EAER) расширил свои санкционные списки против России.

Ранее сообщалось, что Швейцария заморозила российские активы на сумму 13 млрд швейцарских франков (13,3 млрд евро), находящихся в стране, в том числе более 7 млрд франков резервов и активов центрального банка РФ.

Перед тем нижняя палата парламента Швейцарии не поддержала предложение о присоединении страны к международной рабочей группе REPO, которая отслеживает и арестовывает активы российских олигархов после полномасштабного вторжения России в Украину.