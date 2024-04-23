Швейцария в целом заморозила более 13 млрд евро российских активов

Швейцария заморозила российских активов на сумму 13 миллиардов швейцарских франков (13,3 миллиарда евро), находящихся в стране, в том числе более 7 млрд франков резервов и активов центрального банка РФ.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует Bloomberg.

Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO) сообщил, что в 2023 году ведомство заморозило финансовых активов еще на 580 млн франков, а также два объекта недвижимости после собственных расследований и детальных разъяснений банков, говорится в заявлении.

В общем швейцарские власти заморозили 17 объектов недвижимости, а также роскошные автомобили, произведения искусства и мебель.

Общая стоимость частных активов, замороженных по состоянию на конец 2023 года, составила 5,8 миллиарда франков, сообщает SECO. Это меньше, чем в 2022 году, и отражает потери при оценке.

Замороженные активы центрального банка составляют 7,24 миллиарда франков.

В заявлении ведомства также говорится, что "обязательство отчитываться об этих резервах и активах на ежеквартальной основе остается в силе".

На вопрос во время пресс-конференции, все ли российские активы, которые должны быть заблокированы согласно действующему законодательству, уже нашли, руководитель отдела санкций SECO Саймон Плусс ответил, что ему "трудно представить, что произойдут еще какие-то серьезные изменения".

"Основная часть заблокированных активов фактически уже заморожена в течение двух лет", – добавил он.

Ранее нижняя палата парламента Швейцарии не поддержала предложение о присоединении страны к международной рабочей группе REPO, которая отслеживает и арестовывает активы российских олигархов после полномасштабного вторжения России в Украину.

Рабочая группа REPO была создана в марте 2022 года странами G7, Европейским Союзом и Австралией. С тех пор к ней не присоединилась ни одна другая страна.

В прошлом году Швейцария получила письмо от послов страны "Группы семи" с предложением присоединиться к REPO и критикой "лазеек", которые Россия могла использовать для уклонения от санкций.

Тогда власти Швейцарии ответили на письмо, отклонив просьбу присоединиться к рабочей группе.