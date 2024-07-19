Трамп прокомментировал войну в Украине на съезде республиканцев

Экс-президент США Дональд Трамп, который стал кандидатом на пост главы Белого дома от Республиканской партии, снова пообещал завершить захватническую войну РФ против Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил на съезде республиканцев в Милуоки, сообщает "Голос Америки".

Он повторил свои слова о том, что войны в Украине и на Ближнем Востоке "никогда бы не состоялись", если бы он был президентом Соединенных Штатов, снова не сказав, как бы он это сделал.

"При президенте Буше Россия вторглась в Грузию. При президенте Обаме Россия захватила Крым. При нынешней администрации Россия стремится захватить всю Украину. При президенте Трампе Россия ничего не забрала", – заявил Трамп.

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По его словам, это "началось с катастрофического вывода войск (США) из Афганистана (при президентстве Джо Байдена), худшего унижения в истории нашей страны".

"Ободренная той катастрофой, Россия вторглась в Украину, они увидели эту группу людей, которые оказались некомпетентными", – сказал он.

Трамп еще раз пообещал положить конец каждому международному кризису, "созданному нынешней администрацией, включая ужасную войну с Россией и Украиной".

Экс-президент США отметил, что сейчас мир находится на пороге Третьей мировой войны.

"Это оружие разрушительно. Пришло время перемен", – подчеркнул он.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что взаимодействие с Дональдом Трампом в случае его переизбрания на пост президента США будет "тяжелой работой".

Зеленский ранее говорил, что Украина готова сотрудничать с любой политической силой в США, в частности Республиканской партией в случае ее прихода к власти.

СМИ сообщили, что в эту пятницу Зеленский и Трамп могут провести телефонный разговор.