Умеров во вторник летит в Вашингтон

Министр обороны Украины Рустем Умеров посетит Вашингтон и встретится с американским коллегой Ллойдом Остином.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявила на брифинге пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх.

Пресс-секретарь на брифинге 1 июля сообщила, что Умеров прибудет в Пентагон на следующий день и встретится с министром обороны США Ллойдом Остином.

"Министр Остин и министр Умеров обсудят двустороннее сотрудничество в сфере безопасности, вопросы региональной безопасности и способы укрепить оборонное партнерство между США и Украиной", – рассказала Сабрина Сингх.

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Перед этим Рустем Умеров встречался с главой Пентагона в Брюсселе, на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (формата "Рамштайн").

Напомним, 13 июня президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский подписали 10-летнее двустороннее соглашение о безопасности, направленное на усиление оборонных возможностей Киева.

В Офисе президента заявили, что юридический механизм в нем отличается от всех предыдущих документов, которые подписывала Украина с государствами-партнерами, и соглашение будет юридически обязывающим.

Подробнее о соглашении – в статье Право на помощь. Какие недостатки имеет соглашение по безопасности с США и сохранится ли оно при Трампе