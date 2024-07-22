Президент Эстонии назначил новое правительство

Президент Эстонии Алар Карис назначил новое правительство страны во главе с Кристеном Михалом после того, как он получил мандат от парламента.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ERR.

Правительство начнет свою работу во вторник после принятия присяги в парламенте Эстонии (Рийгикогу).

Михал заменит на посту премьера Кайю Каллас, но трехпартийная коалиция с участием Партии реформ, социал-демократов и "Эстония 200" продолжает оставаться у власти.

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Ранее в понедельник парламент Эстонии проголосовал на внеочередном заседании за предоставление кандидату в премьер-министры Кристену Михалу, который занимал должность министра климата, полномочий на формирование правительства.

Важные для Украины министры иностранных дел и обороны не изменятся: действующие руководители ведомств Маргус Тсахкна и Ханно Певкур сохранят свои должности.

На прошлой неделе Кая Каллас подала в отставку с поста премьер-министра из-за назначения высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности.

На следующий день президент Эстонии Алар Карис поручил нынешнему министру климата Кристену Михалу из Партии реформ сформировать новое правительство.

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