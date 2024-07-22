Чехия стала 16-м участником "коалиции дронов" для Украины

Чехия официально присоединилась к международной коалиции по обеспечению Украины беспилотниками, которую возглавляют Латвия и Великобритания.

Об этом 22 июля сообщило латвийское Министерство обороны, пишет "Европейская правда".

Чехия присоединилась к "коалиции беспилотников" после того, как ее делегация подписала меморандум о взаимопонимании во время саммита НАТО в Вашингтоне 11 июля.

После присоединения Чехии количество участников коалиции увеличилось до 16.

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"Каждая страна – член коалиции может сделать значительный вклад в усилия Украины, а также поддержать развитие своей национальной промышленности", – подчеркнул министр обороны Латвии Андрюс Спрудс.

Во время Вашингтонского саммита НАТО страны-члены "коалиции дронов" подписали меморандум о взаимопонимании по координации сотрудничества, развития и применения беспилотных технологий в Украине и с целью усиления обороноспособности членов НАТО.

В рамках меморандума договорено создать совместный фонд на 45 миллионов евро и подтверждены планы поставить Украине один миллион FPV-беспилотников.

Недавно сообщалось, что Латвия подготовила следующую партию помощи для Украины из 2500 беспилотников, которые предоставят постепенно в течение июля в рамках "коалиции дронов".