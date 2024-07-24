В США назвали неотвратимым усиление альянса с Британией и Австралией в рамках AUKUS

Соединенные Штаты убеждены, что их решение упростить ограничения на передачу военного оборудования и технологий для Великобритании и Австралии укрепит альянс безопасности AUKUS между тремя странами.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Старший советник Министерства обороны США по вопросам международной и промышленной политики Брайан Бертон заявил на авиасалоне в британском Фарнборо, что цель упрощения этих ограничений заключается в том, чтобы дать возможность промышленности трех стран работать вместе более эффективно.

"То, что мы делаем, особенно в регуляторной среде, действительно рассчитано на долговременную перспективу, когда мы вносим эти изменения... После того, что сделали, очень трудно вернуться к тому, как было", – отметил Бертон.

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В то же время старший советник Государственного департамента США Мэтью Стайнгелфер отметил, что AUKUS имеет мощную двухпартийную поддержку в Конгрессе.

"Мы очень оптимистично настроены на то, что нам удастся осуществить некоторые очень большие, смелые шаги, которые станут благоприятным фактором для AUKUS", – указал он.

В то же время директор стратегических программ Министерства обороны Великобритании Шимон Фима заявил, что следующий шаг – это "как создать среду" для обмена информацией, совместной работы и коллективных закупок оборонных материалов.

В апреле Министерство торговли США сообщило, что уменьшит требования экспортного контроля для Австралии и Великобритании с целью содействия оборонной торговле в рамках пакта безопасности AUKUS между тремя странами. Окончательный вариант правил был одобрен регуляторным офисом Белого дома 19 июля и должен быть опубликован в августе.

Ранее Австралия и Великобритания подписали новое соглашение о сотрудничестве в области обороны и безопасности, которое облегчает совместные операции их вооруженных сил на территории обеих стран.

По соглашению AUKUS между Австралией, Великобританией и США, Австралия приобретет несколько американских подводных лодок класса "Вирджиния" в течение следующего десятилетия и построит новую подводную лодку на судостроительных верфях в Аделаиде к 2040 году.

Напомним, формат AUKUS основали в сентябре 2021 года. Тогда соглашение привело к серьезной обиде со стороны Франции, поскольку это новое партнерство сорвало давний франко-австралийский контракт на десятки миллиардов долларов. Подробнее об этом – в статье Соглашение, которое разозлило Макрона: как США и союзники меняют мировую систему безопасности.