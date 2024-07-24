Вероятный кандидат в вице-президенты Харрис критикует заявления "заместителя Трампа" об Украине

Сенатор-демократ от штата Аризона Марк Келли, который является одним из претендентов на вице-президентскую номинацию от Камалы Харрис, раскритиковал кандидата в вице-президенты Дональда Трампа, Джей Ди Вэнса, из-за его заявлений об Украине.

Об этом Келли сказал в комментарии Politico, сообщает "Европейская правда".

По мнению сенатора-демократа, Джей Ди Вэнс "хочет полностью отказаться от Украины", а Трамп "в прошлом был достаточно пророссийским и склонялся к Владимиру Путину так, как я никогда не ожидал от президента.

"Итак, опять же, мы должны сделать серьезный выбор, и я был бы очень обеспокоен тем, что эти ребята сделают, чтобы отказаться от союзника в пользу противника. И мир стал бы гораздо опаснее", – добавил Келли.

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Потенциальный участник кампании Харрис, Марк Келли является членом комитета Сената по вопросам вооруженных сил и решительно поддерживает Украину и присоединился к подготовке украинских пилотов на истребителях F-16 на авиабазе Дэвис-Монтан в своем родном штате.

В то же время он отказался говорить Politico о возможном избрании кандидатом в вице-президенты Камалы Харрис, которую Демократическая партия, как ожидается, вскоре формально номинирует на президентские выборы.

Ветеран морской пехоты, Джей Ди Вэнс является категорическим противником помощи Украине, считая, что она затягивает войну, которую Киев не может выиграть.

Больше о нем и его взглядах читайте в статье "Европейской правды".