Харрис: Я бралась за преступников всех мастей и знаю тип Дональда Трампа

Вице-президент США Камала Харрис раскритиковала кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа на митинге в Милуоки, вспомнив его приговор по уголовному делу, связанному с сокрытием информации о внебрачных связях.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CNN.

Вице-президент Соединенных Штатов, которая может стать соперницей Трампа на выборах в ноябре, вспомнила о своей карьере генерального прокурора Калифорнии и прокурора в суде.

"Я бралась за преступников всех мастей: хищников, которые издевались над женщинами, мошенников, которые обворовывали потребителей, мошенников, которые нарушали правила ради собственной выгоды. Поэтому услышьте меня, когда я скажу: Я знаю тип Дональда Трампа", – сказала она.

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По ее словам, эта президентская кампания сосредоточена на двух видениях: одно сосредоточено на будущем нации, а другое, трамповское, – на прошлом.

"Мы верим в будущее, где каждый человек будет иметь возможность не просто прожить, но и продвинуться вперед", – отметила Харрис.

Накануне кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил о готовности провести дебаты с Харрис.

Жюри присяжных 30 мая признало экс-президента США Дональда Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинений по уголовному делу, связанному с сокрытием информации о внебрачных связях.

Камала Харрис еще не является кандидатом в президенты США, но уже получила поддержку большинства делегатов съезда Демократической партии.

Голосование за то, чтобы сделать Харрис официальным кандидатом в президенты от партии, состоится в начале следующего месяца – перед съездом демократов в Чикаго 19-22 августа.

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