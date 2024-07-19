В центре Парижа ножом ранили полицейского: нападавшего убили

В четверг полицейский получил ранения в районе Елисейских полей в Париже в результате нападения на него с ножом, после чего нападавшего застрелили.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Начальник полиции столицы Франции Лоран Нуньес заявил, что нападение не связано с Олимпийскими играми, которые начнутся 26 июля, и террористический мотив не подозревают.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен написал в X (Twitter), что нападение произошло, когда полиция "реагировала на вызов офицеров, охранявших магазин".

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По словам представителя полиции, сотрудники службы безопасности магазина Louis Vuitton на Елисейских полях связались с правоохранителями после того, как заметили "подозрительное поведение" мужчины за пределами магазина.

"Нападавший вытащил нож и угрожал им (офицерам), пытался нанести им несколько ударов ножом, и ему это удалось", – заявил Нуньес.

Он поддержал действия полиции как "абсолютно пропорциональные", ведь "они столкнулись с нападающим, который угрожал их жизни".

Подозреваемый скончался от полученных ранений после выстрела, сообщила прокуратура Парижа. По факту покушения на убийство офицера полиции начали расследование. Полицейского госпитализировали – угрозы его жизни нет.

В то же время в среду вечером автомобиль въехал в террасу кафе на севере Парижа, в результате чего один человек погиб и шестеро получили ранения.

Сообщалось, что во Франции задержали 20-летнего неонациста; как считают, он планировал насильственные действия во время Олимпийских игр в Париже, которые начнутся 26 июля.

В начале июля французская полиция провела несколько арестов в связи с террористическими угрозами в адрес предстоящих Олимпийских игр в Париже.

В Европе предупреждали о потенциальной террористической угрозе, особенно накануне Олимпийских игр в Париже в июле и во время нынешнего чемпионата Европы по футболу в Германии.