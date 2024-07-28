В Варшаве после антипольского выпада Орбана спросили, почему Венгрия до сих пор в ЕС и НАТО

Заместитель министра иностранных дел Польши Теофил Бартошевский раскритиковал антипольские воззвания премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, выразив сомнение в необходимости венгерского членства в ЕС и НАТО.

Слова Бартошевского цитирует агентство РАР, сообщает "Европейская правда".

Замглавы МИД Польши подчеркнул, что, в отличие от Орбана, его страна после полномасштабного вторжения в Украину не ведет бизнеса с Россией, "потому что это была атака как на Польшу, так и на США, на Европейский Союз и на НАТО".

Реклама:

Бартошевский подчеркнул, что речь Орбана очень негативно уже прокомментировало посольство США в Будапеште.

"Я не очень понимаю, почему Венгрия хочет оставаться членом организаций, которые им так не нравятся и которые якобы плохо к ним относятся. Почему бы ему (Орбану. – Ред.) не создать союз с Путиным и с некоторыми авторитарными государствами такого типа?" – риторически спросил он.

"Это по принципу, что если ты не хочешь быть членом какого-то клуба, ты всегда можешь выйти. Это, безусловно, антиевропейская, антиукраинская, антипольская политика (Венгрии. – Ред.) в настоящее время", – подчеркнул замглавы польского МИД.

Он напомнил, что Венгрия также блокирует два миллиарда злотых (467 миллионов евро) из Европейского фонда мира, предназначенных Польше от ЕС на возмещение за военную технику, которую получила Украина.

Накануне во время программного выступления в рамках "летнего университета Тушваньош" в румынском курортном городке Беиле-Тушнад премьер-министр Венгрии заявил, что поляки "ведут наиболее лицемерную и ханжескую политику во всей Европе", потому что якобы "бесстыдно ведут бизнес" с Россией.

Отношения между Варшавой и Будапештом стали более прохладными после российского вторжения в Украину в феврале 2022 года из-за разногласий в отношении к этому вторжению. Однако до сих пор Орбан не позволял себе столь откровенной критики в адрес Польши.