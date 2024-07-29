FT: ЕС разрабатывает стратегию "кнута и пряника" на случай победы Трампа

Брюссель разрабатывает двухэтапную торговую стратегию для работы с Дональдом Трампом, если он выиграет второй президентский срок в США.

Об этом стало известно изданию Financial Times, пишет "Европейская правда".

Представители ЕС считают подход кнута и пряника лучшим ответом на обещание Трампа ввести 10-процентные минимальные тарифы, которые, по их оценкам, могут привести к сокращению экспорта из ЕС примерно на 150 миллиардов евро ежегодно.

Участники переговоров планируют обратиться к команде Трампа, если он победит на выборах в ноябре, до того, как он вступит в должность, чтобы обсудить, какие американские товары ЕС мог бы покупать в больших количествах.

Реклама:

Если переговоры об улучшении торговли не дадут результата и Трамп применит более высокие тарифы, торговый департамент Еврокомиссии составляет списки импортных товаров, на которые он может наложить пошлины в размере 50% или более.

"Мы должны показать, что мы являемся партнером для США, а не проблемой", – сказал высокопоставленный чиновник ЕС.

"Мы будем искать соглашения, но мы готовы защищать себя, если до этого дойдет. Мы не будем руководствоваться страхом", – добавил собеседник.

Первый срок Трампа с 2017 по 2021 год был болезненным для ЕС, который имеет значительное положительное сальдо в торговле товарами с США. После того, как в 2018 году Трамп ввел тарифы на импорт стали и алюминия из ЕС и других стран на сумму 6,4 млрд евро из соображений национальной безопасности, ЕС ответил на это введением тарифов на сумму 2,8 млрд евро для восстановления баланса.

Валдис Домбровскис, комиссар ЕС по вопросам торговли, сказал Financial Times, что он надеется на избежание обеими сторонами прошлой конфронтации.

"Мы считаем, что США и ЕС являются стратегическими союзниками, и особенно в нынешнем геополитическом контексте важно, чтобы мы работали вместе в сфере торговли", – отметил еврокомиссар.

Европейская комиссия начала официальную оценку последствий выборов президента США в ноябре 2024 года, в частности того, каким может быть потенциальное президентство Трампа, еще в начале этого года.