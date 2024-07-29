США перебрасывают танки и БМП из Германии на базу в Польше

Американские военные в рамках усиления восточного фланга НАТО перебрасывают бронетехнику из Германии на базу недалеко от польского Познани.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Radio Zet.

Сообщается, что все больше танков и боевых машин на местных дорогах наблюдают жители Любуского и Великопольского воеводств. Однако региональные власти успокаивают – этот транспорт не вызван никакими текущими событиями.

Перемещение является частью запланированной операции по перемещению военной техники армии США.

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В настоящее время американская армия перемещает оборудование и транспортные средства с военных баз в Германии на склады в Повидге. Ранее перевозимая техника хранилась на военном складе в Мангейме. На американской базе в Повидзе будет размещено 87 танков, более 150 боевых машин пехоты и 18 самоходных гаубиц.

Передислоцированная техника является частью усиления восточного фланга НАТО вооруженными силами США. Склады в Повидзе прилегают к аэропорту, что дает возможность в случае необходимости мгновенно перебрасывать технику по воздуху вместе с боеприпасами. Технику будут перебрасывать до конца сентября.

"Движение колонн между американскими военными и польскими региональными властями в этом районе координирует Центр координации движения польской армии", – сообщили в Гнезненском уездном управлении.

Ранее стало известно, что в польском Свентошуве завершили строительство базы для размещения более 1000 военнослужащих армии США.

Напомним, в феврале 2022 года, накануне полномасштабного вторжения России в Украину, в Польшу прибыли основные силы контингента США для усиления восточного фланга НАТО.