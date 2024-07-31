Венеция ограничила размер туристических групп до 25 человек

С 1 августа в Венеции вступит в силу новое правило в отношении туристических групп, согласно которому в них не может быть более 25 человек.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Новые правила имеют целью уменьшить количество толп в историческом центре Венеции, для которой огромна0я туристическая привлекательность одновременно является и источником больших доходов, и источником проблем.

С 1 августа размер туристических групп не должен превышать 25 человек, а гидам запрещено использовать громкоговоритель "для спокойствия местных жителей". Это правило будет распространяться на исторический центр Венеции и острова Мурано, Бурано и Торчелло.

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Требование должно было начать действовать еще в июне, но в итоге срок сместили на начало августа.

За нарушение грозят штрафы в размере от 25 до 500 евро.

Напомним, с весны 2024 года Венеция экспериментально ввела плату за однодневный въезд в город в пиковые дни. Эксперимент охватил 29 дней и сейчас на паузе – в городе анализируют результаты и решат, стоит ли делать это постоянной практикой.

За 2,5 месяца действия программы налог в размере 5 евро заплатили почти 450 тысяч туристов, что принесло городу около 2,2 миллиона евро.

Тем временем в Копенгагене туристам предлагают собирать мусор и подстригать клумбы за вознаграждение.