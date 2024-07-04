Путин об идее Трампа быстро закончить войну: Мы это поддерживаем

Правитель России Владимир Путин заявил, что "серьезно" относится к готовности Дональда Трампа быстро завершить войну в Украине.

Об этом Путин сказал журналистам в четверг, его слова приводит российское агентство "Интерфакс", пишет "Европейская правда".

Путин заявил, что не знаком с конкретными предложениями Трампа по завершению войны в Украине, однако относится к ним "серьезно".

"То, что господин Трамп как кандидат в президенты заявляет о том, что он готов и хочет остановить войну в Украине, мы к этому относимся вполне серьезно", – сказал Путин.

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При этом он сказал, что "не знаком, разумеется, с возможными предложениями" того, как именно Трамп намерен это сделать.

Путин отметил, что конкретные предложения Трампа – "это, конечно, ключевой вопрос".

"Я не сомневаюсь, что он говорит это искренне, и мы это поддерживаем", – сказал хозяин Кремля.

Бывший президент США Дональд Трамп, опережающий в опросах президента Джо Байдена перед ноябрьскими выборами, неоднократно утверждал, что способен закончить войну в Украине еще до своей инаугурации в январе. Однако он ни разу не объяснял публично, как он планирует это сделать.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп должен немедленно изложить свой план быстрого завершения войны с Россией, если у него такой есть.

По данным издания Politico, в команде Трампа якобы серьезно рассматривают вариант "сделки с Кремлем" для прекращения российско-украинской войны, которая означала бы отказ от вступления Украины и Грузии в НАТО и территориальные уступки Украины.