Туск: Соглашение по безопасности с Украиной на 99% будет подписано до саммита НАТО

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что соглашение по безопасности с Украиной уже практически завершено и будет подписано "на 99%" до саммита НАТО в Вашингтоне в июле.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

О соглашении Туска спросили на пресс-конференции в пятницу после заседания Европейского совета в Брюсселе. "Наше соглашение уже практически подписано", – ответил глава польского правительства.

Он отметил, что ему приходится "вместе с министром национальной обороны очень тщательно взвешивать, как мы можем в дальнейшем помогать Украине": "Но ни в коем случае мы не хотим и не можем ослабить обороноспособность Польши. Здесь есть еще некоторые детали, которые нужно проработать", – сказал он.

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Премьер уточнил, что речь идет скорее об определенных формулировках, чем о сомнениях "в принципе".

Туск добавил, что во время встречи в Брюсселе с украинским президентом он сказал, что Польша поможет Украине. "Я сказал очень четко: мы поможем, потому что ваша безопасность – это наша безопасность, но мы не будем делать ничего, что ослабит нашу непосредственную безопасность, то есть наши возможности. Речь идет о бойцах, о вооружении, которое иногда так же необходимо для Польши, как и для Украины", – подчеркнул он.

"Я могу сказать на 99 процентов, что в Варшаве, еще до саммита НАТО, мы подпишем это соглашение вместе с президентом Владимиром Зеленским", – заверил премьер-министр.

Накануне Дональд Туск заявил, что вскоре встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве.

Напомним, 27 июня в Брюсселе состоялось подписание сразу трех новых соглашений Украины по безопасности – с Евросоюзом, Эстонией и Литвой.