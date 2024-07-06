Украина готова помогать Молдове в отражении гибридной угрозы РФ перед выборами
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности Киева делиться с Молдовой информацией о гибридной угрозе Молдове, чтобы не позволить РФ повлиять на выборы президента и референдум о вступлении в Евросоюз.
Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил на брифинге по итогам трехсторонних переговоров глав МИД Украины, Молдовы, Румынии в Кишиневе, сообщает Укринформ.
По его словам, Киев готов делиться с Кишиневом всем, что ему известно о том, как работает российская гибридная угроза, чтобы помочь от нее защититься.
"Мы согласовали шаги по противодействию дезинформации и другим формам российской гибридной агрессии против наших стран", – отметил Кулеба.
Он указал, что Россия задействует всю свою пропагандистскую машину, чтобы повлиять на выборы президента и референдум в Молдове осенью этого года.
Ранее министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой не исключил нового выдворения российских дипломатов из посольства в Кишиневе.
Напомним, летом прошлого года Молдова объявила о решении выслать 45 сотрудников российского посольства в Кишиневе.
Это произошло после публикации расследования, в ходе которого журналисты насчитали на крыше посольства РФ в Кишиневе 28 антенн и спутниковых тарелок, которые российские спецслужбы используют для слежки за властями Молдовы.
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