Франция считает, что после принятия 17-го пакета санкций ЕС пришло время задушить экономику РФ

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро считает, что Европейский Союз должен сосредоточиться на новом пакете санкций, чтобы задушить экономику России и заставить главу Кремля Владимира Путина прекратить войну против Украины.

Об этом он заявил в среду, 14 мая, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Выступая после одобрения 17-го пакета санкций ЕС против России, Барро отметил, что влияние введенных мер до сих пор было недостаточным, и Евросоюз должен сотрудничать с Соединенными Штатами, где Конгресс уже подготовил сокрушительные меры на случай, если президент США Дональд Трамп решит оказать давление на Москву.

"Мы должны идти дальше, потому что действующие санкции не убедили Владимира Путина прекратить его захватническую войну. Следовательно, мы должны готовиться к расширению сокрушительных санкций, которые могли бы окончательно задушить российскую экономику", – считает глава внешнеполитического ведомства Франции.

Барро также заявил, что проведет переговоры с американским сенатором Линдси Грэмом по санкционному законопроекту, который тот готовит.

Этот законопроект предусматривает введение 500% тарифов на страны, импортирующие российскую нефть, отметил глава французского МИД.

"Россия нашла способы обходить ограничения, введенные Европой и США, поэтому "перекрытие крана" могло бы взять Россию за горло", – добавил он.

Одобренный послами 17-й пакет санкций против России включает в себя санкции, которые охватывают, в частности, "теневой флот" России – под ограничения попали почти 200 судов, включая нефтяные танкеры. Послы также одобрили дополнительные санкции против России за нарушение прав человека, гибридное вмешательство по всему миру и распространение химического оружия.

Также писали, что Европейская комиссия собирается продолжать санкционное давление на Россию, поэтому после утверждения 17-го пакета санкций начнется работа над 18-м пакетом санкций Евросоюза против РФ.