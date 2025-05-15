США готовы продать Турции ракеты на $304 млн на фоне потепления отношений

США согласились продать Турции ракеты на сумму 304 миллиона долларов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Bloomberg.

Соглашение, которое еще должно быть одобрено Конгрессом, было заключено во время визита государственного секретаря Марко Рубио в Турцию для участия в заседании министров иностранных дел стран НАТО в четверг.

Турция заказала 53 современные ракеты средней дальности "воздух-воздух" общей стоимостью 225 миллионов долларов и 60 ракет Block II стоимостью 79,1 миллиона долларов. Главным подрядчиком по продаже будет компания RTX Corporation.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стремится провести встречу с президентом США Дональдом Трампом, чтобы нормализовать напряженные отношения, возникшие, в частности, из-за приобретения Анкарой российской системы противоракетной обороны С-400 и поддержки Вашингтоном сирийских курдских ополченцев, которых Турция считает угрозой для себя.

Напомним, приобретение Турцией российских систем С-400 привело к тупику в отношениях с Вашингтоном, что вынудило последний ввести санкции, известные как CAATSA, которые были направлены против оборонной промышленности страны и исключили ее из программы разработки F-35.

Анкара не захотела отказываться от С-400, как того требует Вашингтон, но надеется, что Трамп согласится внести поправки в CAATSA, чтобы Турция смогла приобрести самолеты F-35, построенные компанией Lockheed Martin.

Решение спора по российским С-400 может привести к беспрецедентному росту сотрудничества в оборонной сфере между давними союзниками.

Помимо оборонной сферы, Турция рассматривает возможность увеличения импорта сжиженного природного газа из США и работает над окончательным оформлением заказа на самолеты Boeing.