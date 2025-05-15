Еврокомиссия угрожает TikTok штрафом за нарушение правил цифровой рекламы

Европейская комиссия обвинила популярную социальную сеть TikTok в нарушении правил ЕС в сфере цифровых услуг из-за недостаточного раскрытия информации о рекламе на платформе.

Об этом говорится в предварительных выводах, обнародованных в четверг, 15 мая, цитирует Politico, передает "Европейская правда".

Еврокомиссия считает, что TikTok не предоставляет пользователям полной информации о рекламном контенте: кто является его заказчиком, какая аудитория была выбрана для показа, а также какое содержание имеют эти объявления.

Кроме того, как отмечается, платформа не обеспечивает возможности общественного поиска объявлений.

В случае подтверждения нарушений TikTok грозит штраф до 6% от годового глобального дохода. Однако компания имеет право предоставить объяснения или согласовать с Еврокомиссией исправления для избежания санкций.

Обратим внимание, что это уже второй случай, когда платформа получает официальное предупреждение в рамках Закона о цифровых услугах (DSA).

Пока окончательное решение о штрафах или обязательствах еще не принято.

Недавно президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила крупные технологические компании – в частности X, Meta, Apple и TikTok, – что ЕС готов полностью применять свои цифровые законы независимо от того, кто управляет этими фирмами или где они базируются.

23 апреля Еврокомиссия признала, что компании Apple и Meta нарушили требования DMA, и оштрафовала их на 700 млн евро: Apple – на 500 млн евро, а Meta – на 200 млн евро.

В ответ на это Apple готовится обжаловать решение Европейской комиссии, обвиняя орган Евросоюза в игнорировании усилий компании по соблюдению законодательства и в принятии решения о наложении крупного штрафа еще до официального заключения.