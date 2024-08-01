WSJ подтвердило освобождение своего журналиста Гершковича из заключения в России

Газета The Wall Street Journal подтвердила, что ее журналист Эван Гершкович, осужденный в России за якобы шпионаж, находится на свободе после обмена заключенными между Москвой и странами Запада.

Об этом говорится в публикации издания, сообщает "Европейская правда".

Гершкович вместе с несколькими другими гражданами США вышли из российского самолета, который приземлился 1 августа в аэропорту Анкары, пишет WSJ.

Кроме журналиста, речь идет о бывшем морском пехотинце США Поле Уилане, журналистке Алсу Курмашевой и российском диссиденте Владимире Кара-Мурзе, который имеет британское гражданство.

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32-летнего Эвана Гершковича удерживали более года за решеткой по ложному обвинению в шпионаже, после чего на закрытом трехдневном судебном процессе приговорили к 16 годам заключения в колонии строгого режима.

По информации WSJ, соглашение об обмене готовилось при участии представителей Белого дома, американских дипломатов и сотрудников Центрального разведывательного управления.

В рамках этих усилий президент США Джо Байден 21 июля – где-то за час до объявления о снятии с выборов – позвонил премьер-министру Словении Роберту Голобу и попросил помилования для двух российских шпионов, чтобы включить их в обмен.

Директор ЦРУ Уильям Бернс на прошлой неделе посетил Турцию, чтобы "согласовать логистику обмена" с другими участниками процесса, добавляет WSJ.

В четверг Турция официально подтвердила обмен 26 заключенных, которые содержались в тюрьмах семи разных стран – США, Германии, Польши, Словении, Норвегии, России и Беларуси.

В рамках обмена в Германии освободили офицера ФСБ, убийцу Вадима Красикова, что вызвало разочарование в немецкой прокуратуре.