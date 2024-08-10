В США объявили один из самых жестких приговоров за штурм Капитолия: 20 лет тюрьмы

Американец из Калифорнии получил 20 лет лишения свободы за свою роль в штурме Капитолия сторонниками Трампа 6 января 2021 года, что стало одним из самых суровых приговоров в связи с этими событиями.

Об этом сообщает AP, пишет "Европейская правда".

Дэвида Николаса Демпси из Калифорнии судили за участие в беспорядках и применение против полиции флагштоков, перцовых баллончиков и других подручных средств во время штурма Капитолия 6 января 2021 года. В повседневной жизни мужчина работал на стройке и в ресторанах.

Прокуроры описывали его как одного из самых активных участников штурма. По данным следствия, он травмировал по меньшей мере двух правоохранителей и атаковал другого участника событий, который пытался разоружить его.

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В январе мужчина признал свою вину по двум обвинениям – по применению "опасного оружия" против полиции. Также он извинился перед правоохранителями, которым нанес ущерб.

Отягчающими обстоятельствами стали более давние приговоры против него за кражи и нападение на мирную демонстрацию против Трампа в 2019 году.

Прокуроры Минюста просили для Демпси 21 год и 10 месяцев лишения свободы. В итоге 9 августа ему присудили 20 лет лишения свободы.

Более суровый приговор получил только лидер ультраправой организации Proud Boys Энрике Таррио, которому присудили 22 года лишения свободы.

Всего в связи со штурмом Капитолия предъявили обвинения более 1400 лицам, более 900 из них уже получили приговоры. Примерно две трети получили наказание в виде лишения свободы на срок от нескольких дней до максимального приговора – 22 года – для Таррио.

Напомним, Верховный суд США частично встал на сторону Трампа по делу о штурме Капитолия.