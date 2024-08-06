Посол Украины просит Рим и Римскую оперу не допустить выступление Нетребко

Посол Украины в Италии Ярослав Мельник призвал мэра Рима Роберто Гуальтьери и руководителя Римского оперного театра Франческо Джамброне отменить выступление российской оперной певицы Анны Нетребко.

Об этом говорится в письме, опубликованном на Facebook-странице посольства Украины в Риме, сообщает "Европейская правда".

Посол отметил, что узнал о планах Римской оперы в марте 2025 года возобновить постановку "Тоска" с Анной Нетребко, и попросил пересмотреть решение.

"Мы считаем этот выбор очень проблематичным и неуместным, учитывая предыдущие связи Нетребко с режимом Путина и ее сомнительную позицию в прошлом и во время нынешнего российского вторжения в Украину", – говорится в письме.

Реклама:

Как отметил посол, Нетребко постоянно утверждает, что она вне политики, однако она никогда не скрывала своей поддержки Путина.

"Ее участие в таком важном для итальянской оперы и культуры событии, которое, несомненно, будет иметь значительный международный резонанс, является оскорблением... украинского народа, в частности тысяч наших сограждан, как тех, кто много лет жил в Италии, так и беженцев, которые нашли убежище в Италии после крупномасштабного российского вторжения в Украину", – заявил посол.

Мельник отметил, что приглашение Нетребко и других носителей так называемого "русского мира" к выступлению на одной из самых престижных мировых сцен является недопустимым в нынешних условиях.

После начала российского военного вторжения в Украину в феврале 2022 года Нетребко столкнулась с бойкотом своих концертов на Западе. Ее также уволили из Метрополитен-оперы в Нью-Йорке.

Этой весной в немецком Висбадене протестовали против выступления пропутинской Нетребко.