США "глубоко обеспокоены" возможной передачей России иранских баллистических ракет

Представитель Государственного департамента Ведант Патель заявил, что США совместно с союзниками готовы принять меры в случае, если Иран действительно передаст России свои баллистические ракеты.

Об этом он сказал на брифинге в понедельник, 12 августа, сообщает "Европейская правда".

Патель сказал, что США "глубоко обеспокоены сообщениями, что Иран планирует передать сотни баллистических ракет России", и продолжают обсуждать с европейскими союзниками и партнерами "потенциальные меры, которые можем принять".

"Мы вместе готовы ответить быстро и строго на решение Ирана передать баллистические ракеты, что, на наш взгляд, станет кардинальной эскалацией поддержки Ираном захватнической войны России против Украины", – подчеркнул представитель Госдепа.

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Он также отметил, что с начала полномасштабного российского вторжения в Украину Иран и Россия развивают сотрудничество в сфере безопасности, которое "угрожает европейской безопасности и свидетельствует о том, как дестабилизирующее влияние Ирана распространяется за пределами Ближнего Востока и во всем мире".

"И обсуждаемая передача ракет, если верить сообщениям, является очередным свидетельством продолжения Ираном своей дестабилизирующей деятельности", – указал Патель.

По данным Reuters, европейская разведка считает, что Иран может в ближайшее время поставить России "сотни" баллистических ракет ближнего радиуса действия, использование которых уже осваивают российские военные.

О возможности такого шага говорили еще с 2022 года, но по состоянию на апрель разведка НАТО не подтверждала, что передача состоялась.

Иран одновременно предоставил России сотни своих дронов и, возможно, артиллерийских снарядов, которые используются для обстрела украинской гражданской инфраструктуры.