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Россия вышла из конвенции Совета Европы о защите нацменьшинств

Новости — Среда, 14 августа 2024, 18:26 — Олег Павлюк

Россия с 1 августа вышла из Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств.

Такую информацию в среду, 14 августа, опубликовали на официальном правовом портале РФ, сообщает "Европейская правда".

Конвенция, подписанная в феврале 1995 года, устанавливает основные принципы обращения с национальными меньшинствами в Европе, в частности запрет их дискриминации и насильственной ассимиляции, свободу исповедовать собственную религию и свободно говорить на родном языке.

Россия подписала конвенцию о защите нацменьшинств в 1996 году.

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Напомним, в марте 2022 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение об изгнании РФ из организации.

После этого российские власти начали последовательно выходить из всех договоров, к которым присоединилась в рамках СЕ. Конвенцию о защите нацменьшинств Москва официально денонсировала в октябре 2023-го.

Несмотря на выход из Совета Европы, Россия все еще обязана выполнять решения Европейского суда по правам человека, поданными до ее выхода. Москва, однако, заявила, что будет игнорировать их.

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