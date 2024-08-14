В Турции более половины людей поддерживает досрочные выборы

Более половины граждан Турции считает, что в стране следует провести досрочные выборы, причем еще два месяца назад противников этой идеи было заметно больше.

Об этом свидетельствуют результаты закрытого опроса агентства SONAR, которые опубликовала газета Sözcü, сообщает "Европейская правда".

В июльском опросе принял участие 3271 человек в 26 провинциях Турции. Согласно ему, 51,4% считают, что Турция должна пойти на досрочные выборы, тогда как 42,1% высказались против.

Количество людей, выступающих против досрочных выборов, уменьшилось на шесть процентных пунктов по сравнению с июнем – тогда таких было 48,1%.

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Тот же опрос показал дальнейшее падение Партии справедливости и развития Реджепа Тайипа Эрдогана, за которую отдали бы голоса менее 19% турецких выборов. Зато крупнейшая оппозиционная партия – Республиканская народная партия (СНР) получила бы 23,1%.

При этом треть респондентов (33,2%) или не определились с ответом, или отказались отвечать на вопрос.

Последние всеобщие выборы в Турции состоялись в мае 2023 года, следующие запланированы на май 2028-го.

Партия справедливости и развития столкнулась с призывами к досрочным выборам со стороны некоторых слоев общества после местных выборов 31 марта, когда она потеряла значительную поддержку населения.