Зеленский внес в Раду законопроекты о членстве Украины в Международном уголовном суде

Президент Владимир Зеленский в четверг, 15 августа, внес в Верховную Раду пакет законопроектов о ратификации Римского статута Международного уголовного суда.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Законопроект №0285, опубликованный на сайте Рады, предусматривает ратификацию Украиной положений Римского статута МУС, это будет означать полноценное приобщение Украины к Международному уголовному суду.

В проекте закона, отмечается, что Украина ратифицирует Римский статут с отдельным заявлением согласно которому в течение семи лет после вступления в силу ратификационного закона "Украина не признает юрисдикцию Международного уголовного суда в отношении ее граждан о совершении преступлений, предусмотренных статьей 8 Римского статута". Пока нет ясности, как именно будет работать эта норма, учитывая то, что Украина уже сейчас предоставила МУС право расследовать преступления, совершенные на ее территории.

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Президент также внес отдельный законопроект №11484, предусматривающий дополнение статей Уголовного и Уголовно-процессуального кодекса Украины, связанных с международными преступлениями, в соответствии с положениями Римского статута МУС.

Стоит заметить, что Украина планирует присоединиться к обновленной версии статута МУС, включающей также статью 8bis, которая появилась в результате так называемых Кампальских поправок 2010 года и предусматривает ответственность за преступление агрессии. Впрочем, ратификация действует ретроспективно (то есть не имеет обратной силы), а ответственность и не распространяется на страны, которые не ратифицировали Кампальские поправки (в том числе Россию, которая не является членом МУС). Поэтому для привлечения руководства РФ к ответственности за агрессию в 2022 году Украина, очевидно, продолжит работать над созданием спецтрибунала.

Римский статут МУС на сегодня ратифицировали 124 государства. Не подписали и не ратифицировали статут, среди прочих, Китай, Индия, Беларусь, Турция, Казахстан. Россия, как и США, подписывала статут, но впоследствии отозвала свою подпись.

Украина подписала Римский статут еще в 2000 году, но за все это время так и не ратифицировала его – даже несмотря на то, что в 2015 году необходимость ратификации признали решением Совета нацбезопасности и обороны. Одной из причин называли опасения, что МУС может привлекать к ответственности граждан Украины.

В то же время Украина дала Международному уголовному суду право расследовать преступления на своей территории, то есть фактически признала его юрисдикцию.

После полномасштабного вторжения России в Украину украинские власти допускали ратификацию Римского статута, но уже после завершения полномасштабной войны. В то же время в последние месяцы Киев констатировал, что рисков ратификации документа нет.

Почему ратификация важна – читайте подробно в статье Гаага без влияния и с обязанностями. Как Украина вредит себе, не ратифицируя Римский статут МУС.