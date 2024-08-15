Укр Рус Eng

Белый дом: Россия перебрасывает часть сил на Курщину, но детали неизвестны

Новости — Четверг, 15 августа 2024, 21:56 — Олег Павлюк

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подтвердил, что Россия начала стягивать часть сил в район Курской области, где наступают Вооруженные Силы Украины.

Об этом он сказал в эфире телеканала MSNBC, сообщает "Европейская правда".

Кирби отказался говорить об оценке ситуации в Курской области, но подтвердил, что США наблюдали за реакцией России "в контексте передислокации части живой силы и техники в район Курской области".

"Нам пока непонятно, о каком именно количестве сил идет речь и что они планируют там делать, каковы их намерения, как они будут отвечать на действия украинцев", – добавил он.

Реклама:

Представитель Белого дома отметил, что США контактируют с Украиной "в режиме реального времени", чтобы лучше понять ситуацию на месте.

Немецкий генерал рассказал об успехах украинского наступления на Курщине

"В то же время мы и дальше будем гарантировать, что Украина имеет средства и ресурсы, в которых нуждается для самозащиты", – заверил Кирби.

Он отказался уточнять, о каких именно средствах идет речь, но добавил, что США будут объявлять новые пакеты военной помощи Украине "в грядущие недели".

Накануне о стягивании части российских сил на Курщину сообщал The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным Reuters, США пока считают неожиданное вторжение Украины в Курскую область России защитным шагом, позволяющим Киеву использовать американскую технику, но обеспокоены потенциальными осложнениями по мере того, как украинские войска продвигаются вглубь российской территории.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
США Война с РФ
Реклама: