WSJ: США подтвердили, что РФ выводит часть войск из Украины на Курщину

Американские чиновники подтвердили, что Россия выводит часть своих вооруженных сил из Украины, чтобы ответить на наступление украинских войск в Курской области.

Об этом сообщило издание The Wall Street Journal, пишет "Европейская правда".

По информации издания, это – первый признак того, что операция Украины на Курщине заставляет Москву перегруппировать свои силы.

Американские официальные лица заявили, что США все еще пытаются определить значение этого шага России, но не сказали, сколько войск, по их оценкам, перебрасывает РФ.

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Однако новая оценка США подкрепляет заявления украинских чиновников, которые утверждают, что неожиданное начало операции в Курской области на прошлой неделе отвлекло часть российских войск от Украины, где преимущество Москвы в живой силе и технике позволяет россиянам продвигаться на нескольких участках фронта.

Президент США Джо Байден в своих первых комментариях наступления Украины на Курщине назвал операцию "реальной дилеммой" для лидера Кремля Владимира Путина.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после разговора с главой МИД Дмитрием Кулебой о наступлении Украины в Курской области заявил, что ЕС полностью поддерживает борьбу украинского народа.

По данным СМИ, Украина до последнего не сообщала партнерам на Западе деталей операции.