Борис Джонсон призвал снять табу на удары Storm Shadow на территории России

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон выразил поддержку украинским операциям в Курской области и призвал партнеров Украины снять все ограничения по уже предоставленному оружию.

Об этом он написал в Daily Mail, сообщает "Европейская правда".

По словам Джонсона, для тех, кто любит Украину и страстно желает украинцам свободы, последние несколько дней были волнующими. Он называет операцию на Курщине "лучшим новостями за долгое время".

"Этот молниеносный прорыв в Курскую область напоминает нам ключевую истину обо всей войне: с самого начала мы всегда недооценивали украинцев. Мы недооценивали их дар неожиданности, то, как они безжалостно держали в секрете свои последние планы.

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Мы недооценивали их смелость – их готовность делать то, что другие считали невозможным. И мы хронически недооценивали их настоящую ярость к российскому захватчику", – отметил Джонсон.

Поэтому, по его мнению, пришло время дать украинцам инструменты, которые им действительно нужны, чтобы закончить работу: "И под этим я имею в виду надлежащее разрешение на использование тех инструментов, которые мы уже дали".

Как отметил Джонсон, когда речь идет о поддержке украинцев со стороны Великобритании, премьер-министру-лейбористу Киру Стармеру "пора прекратить выкручиваться".

"Единственный способ остановить планерные бомбы – это ударить по авиабазам, которые используют российские самолеты; а единственный способ ударить по этим базам – это использовать западное оборудование, которое они уже имеют. Украинцы имеют систему ATACMS от США, они имеют ракеты Storm Shadow от Британии, разрушающие бункеры.

Чего они не имеют, так это разрешения на использование этих ракет против своих мучителей", – пишет Джонсон и подчеркивает необходимость дать украинцам свободу наносить удары по военным объектам в России.

По мнению экс-премьера, сейчас настало время для Великобритании снова продемонстрировать лидерство, проявить инициативу по Storm Shadow – "и остальные наши друзья и союзники последуют этому примеру".

"Да, конечно, всегда лучше – как говорил Черчилль – действовать совместно с американцами. Но это британское оружие, за которое платят британские налогоплательщики, и мы должны иметь мужество решать, как оно может быть использовано", – подчеркнул Джонсон.

Ранее The Times сообщила, что Вашингтон фактически блокирует разрешение Британии на использование Киевом ракет Storm Shadow на территории России на фоне опасений администрации Байдена относительно эскалации войны.

Министерство обороны Британии 15 августа подтвердило, что украинские войска могут использовать британское оружие на российской территории для самозащиты, за одним исключением.