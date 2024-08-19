Леворадикальная "подруга Путина", лидер BSW Сара Вагенкнехт призвала изъять все средства на поставки оружия Украине из федерального бюджета на 2025 год.

Об этом она сказала изданию Rheinische Post, пишет "Европейская правда".

Вагенкнехт связала свое требование в связи с новыми данными о подрыве российских "Северных потоков" в Балтийском море, которые якобы свидетельствуют о причастности украинцев.

"Эти средства должны быть полностью отменены, самое позднее в связи с новыми разоблачениями относительно атак на "Северный поток", – заявила Вагенкнехт.

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"Вместо того чтобы продолжать просить немецких налогоплательщиков – в том числе через ЕС – оплачивать украинский государственный бюджет и поставки вооружений, пришло время поговорить о компенсации", – добавила лидер BSW.

Учитывая дефицит в госбюджете в размере 12 млрд евро, она описала проект бюджета немецкого правительства как "крайне сомнительный".

"Просто оставить бюджетный дефицит в 12 млрд евро и комментировать его словами "так оно и есть", как это делает министр экономики Хабек, – это наглость по отношению к налогоплательщикам", – сказала Вагенкнехт.

В правительственном проекте федерального бюджета на 2025 год, одобренном кабинетом министров в июле, на военную помощь Украине предусмотрено около 4 млрд евро.

Заявление Вагенкнехт прозвучало в то время, как немецкие СМИ сообщили, что текущее бюджетное планирование федерального правительства Германии не предусматривает дополнительных средств на поддержку Украины.

Дополнительные заявки от Министерства обороны Германии по военной помощи Украине больше не будут утверждаться по требованию канцлера Олафа Шольца.

В то же время в украинском МИД заявили, что эти сообщения являются некорректными и манипулятивными.

В самой Германии политики как от оппозиционного ХДС, так и от коалиции, в частности, от партии Олафа Шольца, раскритиковали такой подход к дальнейшему финансированию помощи Украине, поскольку считают, что это может угрожать безопасности Германии.

Заявление Вагенкнехт прозвучало накануне важных выборов в трех восточных землях, где партия BSW имеет достаточно прочные позиции вместе с ультраправой "Альтернативой для Германии".