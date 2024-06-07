Украинских беженцев в Эстонии лишат права бесплатно ездить на уездных автобусах

Украинских беженцев в Эстонии готовятся лишить права на бесплатный проезд на автобусах уездных линий.

Об этом говорится в постановлении министра по делам регионов Пирет Гартман, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Гартман обосновала свое решение тем, что украинцам, которые приехали в Эстонию, уже не нужны введенные льготы для адаптации к новой среде.

Постановление министра по делам регионов, согласно которому максимальная цена одноразового билета на уездных автобусных линиях могла бы составлять 10 евро, а максимальная стоимость проездного на 30 дней – 150 евро, затрагивает и украинских беженцев.

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"Украинские беженцы исключены из перечня лиц, имеющих право на бесплатный проезд на автобусах уездных линий", – говорится в пояснительной записке к постановлению.

Пирет Хартман сказала, что, поскольку украинцы имеют такие же права на получение социальных гарантий и различных субсидий, что и граждане Эстонии, то было решено, что в отношении проезда в общественном транспорте к беженцам следует относиться так же, как и к своим гражданам.

По словам Хартман, в определенные годы, это, конечно, было обосновано, чтобы те, кто покинул свои дома из-за войны, получили в стране максимальную помощь для быстрой адаптации к новой среде.

Она добавила, что этот период длится уже несколько лет, и общество сделало все, чтобы украинцы, которые приехали в Эстонию, смогли трудоустроиться, найти жилье и овладеть эстонским языком.

"Сегодняшняя договоренность заключается в том, чтобы к украинцам применялись те же правила, что и к гражданам Эстонии", – сказала министр.

Право на бесплатный проезд украинских беженцев на автобусах уездных линий было установлено Транспортным департаментом 8 марта 2022 года.

Напомним, в начале этого года совет Вильнюсского самоуправления продлил украинцам право бесплатно пользоваться общественным транспортом на 2024-й год.

Городской совет литовского Каунаса также решил продлить льготный режим проезда в общественном транспорте для украинских беженцев.